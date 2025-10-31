Lego Power Rangers, E.T. og Smurfene er alle på vei

HQ

I de siste Lego Ideas-innleveringene ble 57 sett over og analysert av offisielle Lego-designere, og av disse innleveringene vil seks nå bli realisert i offisielle sett. Dette er det største antallet ideer som noensinne har blitt godkjent av Review Board på en gang, og viser kvaliteten på designene fra Lego-entusiaster.

Du kan se hele videoen som forklarer prosessen bak utvelgelsen og alle de utvalgte settene her. Det er noen ideer som ikke er assosiert med store IP-er, og noen som er det. Power Rangers, Smurfene og E.T. vil alle få sine egne offisielle sett snart, i tillegg til noen interessante, frittstående design.

En bolle med ramen og en kreasjon inspirert av De dødes dag vil også komme sammen med de nevnte samarbeidssettene. Hvis du har fulgt med på de siste Lego Ideas og ikke så favoritten din på listen, kan det hende at den har havnet på parkeringsplassen, en ny plass der settene vil vente mens Lego bestemmer seg for om de skal gjøre dem offisielle eller ikke.

