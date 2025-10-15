Lego presenterer dekorativt akvariesett

HQ

Akvarier er flotte utstillingsobjekter som kan være et stort blikkfang, men de kan også være litt av en plage å ha med å gjøre. De kan være vanskelige å vedlikeholde og rengjøre, og som med alle kjæledyr krever det å ta vare på fisk en viss investering i livet. Så hvorfor ikke ta en snarvei og skaffe seg et akvarium uten alt oppstyret?

Icons Tropical Aquarium Building Set er en modell som gjør det mulig å bygge opp en vakker og fargerik vannverden uten å måtte fylle den med vann eller fylle den med marint liv. Den har fiskemodeller som kan beveges med sveiver og ratt, svaiende koraller, en krabbe som kommer opp, en undervannshule, en skattekiste som åpner seg, og til og med sjøormer, et østersskjell med perle, sjøsnegler og luftbobler.

Det er et ganske stort sett med 4 251 deler, og prisen gjenspeiler moderne, ekte akvarier av samme kompleksitet, ettersom du må ut med £399,99/€449,99 for å få tak i et av disse settene. Når det gjelder lanseringsdatoen, vil den ankomme på Lego Store 16. november for alle, med innsidere som får tre dagers forsprang.

