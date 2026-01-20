Lego presenterer det søte Golden Retriever Puppy-settet

HQ

Å ha en trofast følgesvenn er en fryd, men det er heller ikke noe alle og enhver kan ta på seg. Å ta vare på et levende vesen krever at du bygger livet ditt rundt dem mye av tiden, og hvis det ikke er noe du er i stand til å støtte akkurat nå er den gode nyheten at Lego har ordnet det for deg.

Et nytt sett har blitt avslørt med denne som ser ut til å være den perfekte allierte til Lego Tuxedo Cat hvis du har en av dem. Dette er en Golden Retriever Puppy, og ja, det er like bedårende som du forventer.

Det er et sett med 2 102 deler som har bevegelige kroppsdeler, tilpasningsmuligheter i form av en avtakbar tunge og en munn som kan lukkes, et fargerikt halsbåndstilbehør, og det beste er at det er bygget for å passe til den faktiske størrelsen og dimensjonene til en golden retriever-valp også, uten at den noen gang vokser opp.

Settet, som er en del av Icons -serien, vil koste £129,99/€139,99 og kan forhåndsbestilles i dag, med planlagt levering 1. februar.

Kommer du til å legge til dette nydelige settet i Lego-samlingen din?