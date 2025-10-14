Lego presenterer MR-skannersett i et forsøk på å gjøre medisinske prosedyrer mindre stressende for barn

HQ

Lego er en av de beste leketøysprodusentene, men er også en av de beste når det gjelder progressive og beundringsverdige tiltak. Det danske selskapet er ofte ledende når det gjelder miljøvennlig praksis, et arbeid som fortsatt fører til at det danske selskapet utforsker hvordan de kan gjøre Lego-produksjonen mer fornybar, og i tillegg gjør de ofte grep for å støtte barn som trenger det.

Den siste innsatsen på sistnevnte front kommer i form av et sett som bare blir gjort tilgjengelig på sykehus. Det er ikke et kommersielt produkt i det hele tatt, og grunnen til det er at det har pedagogiske og trøstende egenskaper, ettersom det er ment å hjelpe barn som gjennomgår medisinsk praksis til å føle seg mindre stresset.

Det er nærmere bestemt en MR-maskin som er bygget om til en murstein. Det er et lite sett som er designet for å vise hvordan en MR-undersøkelse utføres, og hvorfor barn ikke bør være redde for prosedyren. Som Lego uttrykker det:

"Settet, som inneholder en skanner, pasientseng, venterom, skannerom, minifigurer av personalet og medisinsk tilbehør, er designet av LEGO Group og LEGO Foundation for å hjelpe barn med å forstå MR-prosedyrer ved å lære gjennom lek. MR-undersøkelser brukes ofte i pediatrisk behandling fordi de ikke bruker stråling. Men for mange barn kan det være en overveldende opplevelse å måtte ligge stille i en stor, støyende maskin i lengre perioder. Derfor brukes ofte sedasjon eller narkose."

Det overrasker deg kanskje å høre dette, men settet har faktisk vært i bruk i naturen en stund og har vist seg å være effektivt. Ifølge Lego har 46 % av de 96 % av helsepersonell som har brukt settet, rapportert at det reduserte behovet for sedasjon eller anestesi, og dette er basert på erfaringer som er gjort på over en million barn.

Hvert sett doneres til sykehus gjennom de ulike Lego Social Responsibility partnerne, inkludert Fairy Bricks, Starlight Children's Foundation og United Way.

