Lego presenterer offisielt settet « E.T., the Extra-Terrestrial»

I fjor, som en del av Lego Ideas-initiativet – der Lego setter søkelyset på kreative konstruksjoner designet av fans og til og med kunngjør en samling som skal gjøres om til ordentlige og offisielle sett – ble en av forslagene omgjort til en Lego-modell av kanskje Steven Spielbergs mest berømte karakter og en av filmverdenens mest ikoniske romfarere.

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E.T. «E.T. the Extra-Terrestrial» ble omgjort til en Lego-modell, og det ble lovet at den til slutt skulle lanseres som et offisielt sett som du også kan kjøpe på Legos nettside. Nå har dette settet blitt presentert for verden, og planen er at det skal lanseres allerede neste måned, den 1. august.

Settet består av totalt 1 226 deler og utvider Ideas-serien. Det vil koste potensielle kjøpere 119,99 £/129,99 €, og modellen har et fullt roterbart hode, bevegelige armer og fingre, samt en krukke med solsikker som han kan bære i hendene. Det finnes til og med en bryter på baksiden av modellen som kan få en lyskloss i torsoen til å lyse, for å gjenspeile E.T.s berømte lysende hjerte.

Settet er 24 cm høyt, 21 cm bredt og 15 cm dypt, og du kan se hvordan det ser ut nedenfor.

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