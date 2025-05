Lego samarbeider med Asphalt Legends Unite om tre superbilsett

HQ

Lego har gått sammen med Gameloft for å lage tre sett som gjelder for superbilentusiaster og også Asphalt Legends Unite fans. Settene er Technic versjoner av tre sentrale superbilmodeller, som spenner over Aston Martin, Ferrari og Lamborghinis portefølje.

Settene er i varierende skala og størrelse. Den nest minste er Ferrari FXX K, som har 897 deler og ser ut til å selges for £ 55.99 / € 64.99 / $ 73.99. Denne bilen er nesten 30 cm lang, 12 cm bred og 8 cm høy, og kommer som et fysisk sett 1. august, etter lansering i spillet i juli 2025.

Det andre settet som er like lite er Aston Martin Valkyrie, som faktisk har færre deler totalt, med bare 707 deler. Det vil koste det samme som Ferrari (£ 55,99 / € 64,99 / $ 73,99), vil ha lignende proporsjoner (29 cm lang, 13 cm bred og 7 cm høy), men denne vil lanseres både som et fysisk sett og i spillet 1. juni.

Dette er en annonse:

Det største settet er Lamborghini Revuelto, som kan skilte med 1135 brikker og vil koste deg £152,99/€179,99/$202,99. Denne vil være 40 cm lang, 17 cm bred og 9 cm høy, og den lanseres som et fysisk sett 1. august, mens modellen i spillet i stedet forventes i juli.

De mindre settene kommer med oppløftbare panser som fører til V12-motorer med bevegelige stempler og en fungerende differensial. De har dører som kan åpnes (enten det er måkevinge eller sommerfugl) og autentisk styling knyttet til selskapet de er laget av. I likhet med Lamborghini vil denne ha alt dette, men også selvlysende aksenter og også en tilkobling til Lego Technic Control+ -appen, slik at du kan bruke appen til å styre modellen, betjene lysene, se fra cockpiten i sanntid og mer.

Dette er en annonse:

Kommer du til å sikre deg et sett?