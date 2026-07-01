LIVE
HQ
logo hd live | Momento
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      lifestyle

      Lego samarbeider med Olivia Rodrigo om fem sett inspirert av hennes «viktigste sanger»

      Låtene som er med, spenner over albumene «Sour», « Guts » og « You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ».

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      GTA 6 - Grand Theft Auto VI (PS5)

      GTA 6 - Grand Theft Auto VI (PS5)

      From 899.00 NOK at 4 stores
      Store Price Shipping Delivery
      Elkjøp
      899.00 NOK
      79.00 NOK
      1-3 days
      Buy
      POWER
      899.00 NOK
      59.00 NOK
      - days
      Buy
      platekompaniet.no
      899.00 NOK
      - days
      Buy
      Komplett
      899.00 NOK
      0.00 NOK
      - days
      Buy

      Advertisement in partnership with PriceRunner

      HQ

      Nå som Olivia Rodrigo har erobret musikkbransjen, etter å ha startet som ung skuespillerinne, har popstjernen begynt å rette blikket mot nye veier og områder. Nylig debuterte hun i Fortnite som en del av et samarbeid med Epic Games, og nå kaster hun seg hodestups inn i Lego-verdenen.

      Lego har avduket fem nye sett som er inspirert av «sanger, symboler og fan-favorittøyeblikk fra Olivias album, inkludert SOUR, GUTS og you seem pretty sad for a girl so in [email protected]

      Med denne lanseringen blir Rodrigo den første musikeren noensinne som får flere egne Lego-sett, og hvert av dem kommer med en unik minifigur av popstjernen selv.

      Når det gjelder selve settene, finnes det en vinylutstilling, en blomsterbukett, en konsertmåne, et hemmelig oppbevaringsrom og en dobbel gitar, og settene har ulike priser og antall deler, som du kan se nedenfor.

      Dette er en annonse:


      • Lego Editions Olivia Rodrigos vinylplate – 360 deler – 29,99 euro

      • Lego Botanicals & Lego Editions Olivia Rodrigos blomsterbukett – 400 deler – 44,99 €

      • Lego Editions Olivia Rodrigos konsertmåne – 670 deler – 49,99 €

      • Lego Editions Olivia Rodrigos hemmelige oppbevaringsplass – 1 085 deler – 79,99

      • Lego Editions Olivia Rodrigos Dual Guitar – 1 228 deler – 119,99

      Alle settene lanseres 1. august.

      Lego samarbeider med Olivia Rodrigo om fem sett inspirert av hennes «viktigste sanger»
      Dette er en annonse:

      Dette innlegget er kategorisert under:

      LEGO


      Loading next content