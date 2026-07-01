Lego samarbeider med Olivia Rodrigo om fem sett inspirert av hennes «viktigste sanger»

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Nå som Olivia Rodrigo har erobret musikkbransjen, etter å ha startet som ung skuespillerinne, har popstjernen begynt å rette blikket mot nye veier og områder. Nylig debuterte hun i Fortnite som en del av et samarbeid med Epic Games, og nå kaster hun seg hodestups inn i Lego-verdenen.

Lego har avduket fem nye sett som er inspirert av «sanger, symboler og fan-favorittøyeblikk fra Olivias album, inkludert SOUR, GUTS og you seem pretty sad for a girl so in [email protected].»

Med denne lanseringen blir Rodrigo den første musikeren noensinne som får flere egne Lego-sett, og hvert av dem kommer med en unik minifigur av popstjernen selv.

Når det gjelder selve settene, finnes det en vinylutstilling, en blomsterbukett, en konsertmåne, et hemmelig oppbevaringsrom og en dobbel gitar, og settene har ulike priser og antall deler, som du kan se nedenfor.

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Lego Editions Olivia Rodrigos vinylplate – 360 deler – 29,99 euro



Lego Botanicals & Lego Editions Olivia Rodrigos blomsterbukett – 400 deler – 44,99 €



Lego Editions Olivia Rodrigos konsertmåne – 670 deler – 49,99 €



Lego Editions Olivia Rodrigos hemmelige oppbevaringsplass – 1 085 deler – 79,99



Lego Editions Olivia Rodrigos Dual Guitar – 1 228 deler – 119,99



Alle settene lanseres 1. august.

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