Lego ser ut til å endelig få et Yu-Gi-Oh-sett

Med tanke på alle Legos tie-in-sett som er utgitt så langt, virker det litt rart at vi aldri har sett Yu-Gi-Oh få sitt eget dedikerte parti med plastklosser. Det er så mye potensial der ute fra anime-serien, fra en mini Blue Eyes White Dragon til en Lego Millennium Puzzle mulighetene er mange, og det ser ut til at Lego kommer til å la fansen bestemme hvilke av settene de vil se mest via en konkurranse som holdes for å gjøre et Yu-Gi-Oh Lego-sett til virkelighet.

Som lagt ut på Legoleak subreddit (og fanget av TheGamer), Lego kommer til å kjøre en konkurranse for å få fans til å designe et Yu-Gi-Oh-sett som deretter kan bli et legosett i det virkelige liv. Ideen du presenterer må være fra Duelist Kingdom eller Battle City-buer av anime, så ingen Yu-Gi-Oh GX eller noe sånt vil være tillatt, ser det ut til. Bare klassiske ting.

Sette-ideene må være på maks 2000 brikker, og konkurransen skal etter sigende gå fra i dag, 3. februar, og helt frem til 10. mars. Det er lov å bruke figurer, monstre og/eller dueller i ideene dine, noe som kanskje betyr at det ikke blir noen Lego-duellskiver eller Millennium Puzzles, men vi kommer nok til å se noen av våre favorittanime-monstre eller -øyeblikk gjenskapt i Lego-form snart.

