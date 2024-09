Lego-settene fra Wednesday har blitt avduket

HQ

Vi venter fortsatt ivrig på at Wednesday skal komme tilbake til TV-skjermene våre, noe som virker svært usannsynlig for 2024 med tanke på at innspillingen fortsatt er i gang for sesong 2. Så selv om vi ikke kommer tilbake til Nevermore Academy innen årets skumle årstid, har folkene over på Lego i det minste gitt en måte å tilfredsstille appetitten vår litt på.

Tre Wednesday Lego-sett er avduket, med hvert sett som skal debutere og lanseres når vi går inn i oktober. Når det gjelder hva settene er, er det første en modell av tittelfiguren som spenner over 702 stykker, står 33 cm høy og 21 cm bred, og koster £ 44,99 / € 49,99 / $ 49,99.

Det andre er et lekesett basert på Wednesday og Enids sovesal. Det inneholder 750 deler og koster nesten dobbelt så mye, £74,99 / €89,99 / $89,99.

Til slutt er Wednesday og Enid Brickheadz-modellene som er de minste og billigste i gjengen, med bare 239 deler og koster £ 17,99 / € 19,99 / $ 19,99.

Vil du plukke opp noen av Wednesday Lego-settene?