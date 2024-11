Lego setter søkelyset på et av historiens mest ikoniske skip med settet The Endurance

HQ

Det er rundt 100 år siden oppdagelsesreisende Sir Ernest Shackleton la ut på en storslått reise til Antarktis på sitt berømte fartøy The Endurance. Skipet ble bygget i 1912, kjøpt av Shackleton i 1914, begynte sin ferd kort tid etter og ble fanget i pakkisen i 1915, før det sank. Mannskapet klarte å flykte ved hjelp av de mindre livbåtene på fartøyet og ble fanget på den nærliggende Elephant Island frem til 1916, men det var ikke før i 2022 at The Endurance endelig ble funnet igjen, og vraket ligger fortsatt på bunnen av Weddellhavet. Hvorfor forteller vi deg alt dette? Fordi Lego feirer dette ikoniske skipet ved å bygge det om til et byggbart sett.

The Endurance er et sett med 3011 deler som inneholder alle de viktigste detaljene fra det originale skipet. Det betyr at det har tre master, ti seil, et rødt flagg, rigg, dekk i flere nivåer og avtakbare seksjoner slik at du kan kikke inn i lugarene på babord og styrbord side og i dampmaskinrommet. Det er også fire livbåter, et anker med kjetting og et skipshjul som faktisk styrer roret i akterenden.

The Endurance er satt til å være tilgjengelig for kjøp fra 29. november, og når det gjelder prisen, vil modellen sette deg tilbake £ 229.99 / € 269.99 / $ 269.99.

