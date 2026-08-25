LEGO Skylines» annonsert av utviklerne bak «Cities Skylines II

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LEGO Skylines ble annonsert på Gamescom Opening Night Live, og vi er overrasket over at en så god idé ikke har blitt realisert før nå. Spillet kommer fra Paradox Interactive, et forlag kjent for Cities Skylines og andre bybyggingssimulatorer som Surviving Mars og Transport Fever 3, og er utviklet av Iceflake Studios, utviklerne bak Cities Skylines II. LEGO Skylines bygger på samme konsept, men i LEGO-form.

«Hvis du noen gang har ønsket at LEGO-byen din skulle strekke seg utover bordkanten, vil LEGO Skylines få deg til å føle deg helt hjemme. Det er et bybyggerspill du tar frem i fem minutter, og plutselig er det neste dag. Seriøst, det skjer», skrev Iceflake på Steam-siden, der du allerede kan legge spillet til ønskelisten.

Foreløpig er det ingen planlagt utgivelsesdato og ingen plattformer utover Steam, men vi kan tenke oss at det til slutt vil bli portet til konsoller også. Vi forventer at det blir en mer avslappet og humoristisk variant av Cities Skylines, men vi vedder på at det likevel vil være dypt og komplekst for de som ønsker å utfolde kreativiteten sin.