Lego Star Wars 75452 BB-8 Astromech Droid

Det var selvfølgelig noen gode ting med Star Wars: Episode VII-IX. En av disse var definitivt den lille runde droide-nykommeren BB-8. Joda, han er ikke akkurat R2-D2. Men designet er virkelig godt gjennomført, og nå som han har dukket opp i legoform, var jeg mest nysgjerrig på hvordan Lego, som tross alt er synonymt med firkantede klosser, kunne skape hans runde figur.

Løsningen og dermed resultatet er etter min mening svært vellykket. Oppfinnsomheten med å bygge to halvdeler som deretter legges oppå hverandre og låses på plass, skaper interessante byggeteknikker. Selv om de fire små runde dekkplatene med synlige nagler føles som en litt for enkel nødløsning, blir helhetsinntrykket likevel godt når alt er ferdig.

Det finnes selvfølgelig et eksisterende Lego BB-8-sett. Den betydelig mer blokkbygde versjonen, med nummer #75187, som også har litt over dobbelt så mange brikker som dette. Jeg er ikke spesielt glad i den typen design der man kan se alle "tappene" med en gang, men selv den versjonen ser fin ut og klarer å skape den runde kroppen på en interessant måte.

Den gamle modellen til venstre og den nye (som jeg har bygget) til høyre.

Hvis du ser på bygget på avstand, virker kanskje ikke kroppen, som stort sett er hvit med noen oransje detaljer, så morsom å sette sammen. Men alle som noen gang har bygget noe med Lego, vet at overflaten bare er toppen av isfjellet. Jeg ble faktisk overrasket over hvor komplisert dette bygget egentlig var. De små rammene som du setter sammen for å danne droidens to halvdeler, er virkelig smarte i sin utforming. Den andre posen, som danner rammen, er ikke akkurat teknisk vanskelig, men har likevel noen morsomme elementer, som for eksempel hjul som gjør at hodet kan bevege seg når du ruller det. Deretter bygger du den andre halvdelen og til slutt det lille hodet, som selvfølgelig bidrar mye til droidens personlighet.

En av de større runde skivene på fronten kan også åpnes for å avsløre en klo og en liten flamme, hvis du for eksempel vil gjenskape BB-8s "tommelen opp"-scene med Finn. Google det hvis du ikke vet hvilken jeg mener.

En av Lego og en radiostyrt plastmodell.

Som du kan se ovenfor, tok jeg et bilde med en radiostyrt modell jeg hadde av den, og det er klart at formen på kroppen ødelegger litt for selve rundheten. Kanskje de kunne ha gjort den litt mer jevnt sfærisk i stedet for å forfalske formen med noen kreative løsninger. For eksempel ved å montere glatte dekkplater over de mindre runde skivene som nå har synlige fremspring. Eller halvsirkelformede stykker. Men som jeg nevnte tidligere, synes jeg det fungerer som en helhet.

BB-8 vipper hodet til den ene siden når du ruller den forover eller bakover.

Den eneste virkelige kritikken jeg har, er at hodet kanskje kunne vært gjort litt mer mobilt. På den ekte droiden ruller hodet liksom i alle retninger over den kuleformede kroppen, mens det i Lego-versjonen bare svinger til høyre eller venstre. Kanskje kunne mekanismen her ha vært litt mer sofistikert, slik at hodet også kunne vippes forover og bakover, mer som en separat del, i stedet for å være helt fastmontert og begrenset til å dreie det under kjøring.

569 deler er selvfølgelig en lek å sette sammen, og prisen er litt i overkant høy for dette antallet deler. Dette gjelder imidlertid de fleste Lego Star Wars-sett, som koster en god del mer enn standardsettet ditt med noen få unntak. Men hvis du er en fan av Star Wars generelt, vil du selvfølgelig samle hver eneste droid der ute. Så for min del kommer jeg selvfølgelig til å plassere ham ved siden av de andre jeg har samlet, og han kommer til å ta seg så godt ut der han står i hyllen, komplett med den lille informasjonsplaketten.