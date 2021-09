LEGO Star Wars Terrifying Tales-trailer byr på artige referanser

HQ

Til tross for å ha vært snakket om en god stund visste vi ikke stort om LEGO Star Wars Terrifying Tales før i dag, men filmens første trailer oppklarer litt.

Kort sagt får LEGO Star Wars Terrifying Tales sin første trailer filmen til å virke som Star Wars sitt svar på The Simpsons sine Treehouse of Horror-episoder ved å gjøre litt narr av seg selv mens den med jevne mellomrom refererer til andre kjente filmer og franchiser. Undertegnede humret i alle fall et par ganger, så forhåpentligvis blir det mer moro når filmen kommer til Disney+ den 1. oktober.