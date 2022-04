HQ

Utviklerne i TT Games fortjener en god del skryt for Lego-spillene de har gitt oss gjennom flere år. Britene har stadig levert noe som i alle fall er bra, men selv mange av de minste kan være enige om at ting har begynt å føles litt for likt og småkjedelig. Lego Star Wars: The Skywalker Saga gjør ikke mer enn et par store endringer, men de mange små gjør dette til det beste Lego-spillet så langt.

Den første forskjellen du vil merke er historien og hvordan den presenteres. I motsetning til de forrige Lego Star Wars-spillene kan du velge hvilken trilogi å oppleve til enhver tid. Å kunne bestemme om du starter i A New Hope, The Phantom Menace eller The Force Awakens er spesielt nyttig siden de fleste av de mange planetene er veldig store og kan utforskes akkurat som man vil, så det er deilig å kunne gå til filmene man liker eller kjenner best. Hver av dem er også stappet full med ting å gjøre og finne på, noe som gjør det ekstra imponerende hvor pent spillet ser ut. Alt fra hvor detaljerte figurene er, hvordan støv, sand, snø og slikt fester seg til klossene etter hvert som tiden går, hvor tettpakket med andre figurer og skapninger hvert område er og hvordan slemminger reagerer ulikt basert på hvor du skyter dem gjør sitt for at det er lett å forsvinne helt inn i dette elskede universet i flere timer uten å tenke over det. Særlig siden kameraet er en av de største og beste endringene.

Kameraet er nemlig nærmere enn noen gang, samtidig som at det kan kontrolleres på måter som andre tredjepersons action-spill (Uncharted, Gears of War, Splatoon og lignende) ved å la oss skyte hvor vi vil, gå i dekning bak ting og generelt se akkurat hvor vi vil i omgivelsene på jakt etter samleobjekter eller artige referanser. Dette liker jeg veldig godt siden det fremhever hvor mye ekstra frihet man får i disse store områdene og i tillegg gjør kamper mot fiender langt mer interessante.

Dette er en annonse:

Grunnen til sistnevnte er at de fleste Lego-spill lett kan fullføres ved å bare slå løs på fiender med den samme knappen, mens her belønnes vi for å gjøre ulike ting. Ved å blande vanlige slag, hoppeangrep, kontringsangrep, skyting av eksplosive gjenstander og lignende bygger du opp en kombinasjonsmåler som belønner deg med flere Lego-brikker som brukes til å kjøpe oppgraderinger og morsomme ekstrafunksjoner samtidig som det gjør at fiender ikke blokkerer angrep like ofte. Topp det hele med muligheten til å skyte av hjelmene deres for ekstra skade eller i en fot for å se dem hoppe rundt mens de holder seg til tåen, så er dette en forandring jeg virkelig håper de beholder.

For det nye kameraet hjelper også til med å gjøre det ellers ganske like gameplayet fra de forrige spillene bittelitt mer variert. Du vil fortsatt løpe og hoppe rundt mens du løser puzzles og leter etter ting å slå i stykker, men det mer samarbeidsvillige kameraet åpner muligheten for å plassere gjenstander på nye, mer gjemte områder og øke utforskningslysten. Ved å se deg rundt vil du oppdage mange gjemte kriker og kroker med morsomme figurer, situasjoner, samtaler og/eller samleobjekter både Star Wars-fans og andre vil sette pris på. Ikke akkurat banebrytende siden man likevel gjør mye av det samme som før, men det er uansett morsomt.

Dette er en annonse:

Når du kan utforske disse store områdene nesten som du vil er det tross alt litt opp til deg å gjøre favorittaktivitetene dine. Alle steder har en rekke sideoppdrag, utfordringer og aktiviteter å velge blant, så uansett om du liker slåssing, løse puzzles, være i romkamper, finne hemmelige rom eller hva det måtte være er mulighetene der. Alle av dem kan nytes nesten uansett alder og erfaring med spill, og med seriens vanlige mulighet for å spille med andre er dette et godt kjøp om du er ute etter mye artig for pengene.

Dessverre er det ikke bare positive sider med det nye kameraet. Et mer justerbart kamera bør helst bygges opp av at figurene man spiller som er lette å kontrollere også, noe Lego-spillene uheldigvis sliter med fortsatt. Dette er utviklerne åpenbart klare over siden de tidsfokuserte utfordringene ofte gir oss meget god tid å fullføre dem på. Kjekt å ha når kontrollene er såpass stive og kranglete til tider at de utrolig mange veldig kjente og mindre kjente figurene fra både filmer og serier setter seg fast i gjenstander, ikke hopper dit du vil eller lignende.

Når det er sagt bør det nevnes at du leser anmeldelsen til en veldig ivrig spiller som er 33 år gammel, så forventningene mine til slikt er nok høyere enn hovedpublikummet til Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Om du allerede har vært fornøyd med Lego-spillene vil ikke dette skuffe heller, men de som håpet på noe nevneverdig mer bør senke forventningene.

Dette er en annonse:

Alderen min er også greit å huske hva humoren angår. Jeg har absolutt ikke noe imot klassisk Lego-humor som byr på mye moro ved figurer som faller sammen, mer barnevennlige tolkninger av dramatiske scener og tullete kommentarer. Problemet mitt her er bare at humoren bommer oftere enn den treffer i Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Den mangler altfor ofte fantasi og timing, og ender i stedet opp med å bare endre litt på vitser vi har hørt og sett mange ganger før eller som ikke har blitt brukt siden de egentlig er dårlige. Noen få av dem har fått meg til å le høyt, men når det er såpass mange skivebom i et ganske stort spill skuffer det en voksen kar.

Som tidligere nevnt er Lego Star Wars: The Skywalker Saga likevel det beste Lego-spillet jeg noen gang har prøvd. Presentasjonen er veldig imponerende både med tanke på grafikk og lyd (selv om noen få stemmer tydeligvis er spilt inn hjemmefra på grunn av Covid) mens det nye kameraet og et par endringer av gameplayet bringer ekstra krydder til den velkjente oppskriften, så at alt dette er fordelt utover flere titalls timer med moro gjør dette til det beste tilbudet TT Games har gitt oss frem til nå. Da kan jeg leve med å ha en dårlige følelse om litt kranglete kontrollere og at det grunnleggende gameplayet forblir såpass uforandret i forhold til forgjengerne. Filmen Star Wars: The Force Awakens gjorde jo mye av det samme, og millioner liker tydeligvis den veldig godt, så at dette spillet går for det samme er i grunn bra.