Lego Star Wars: The Skywalker Saga beholder sin plass på toppen av de britiske listene for fysiske spill

Takket være ulike salg og avtaler klarte Lego Star Wars: The Skywalker Saga i forrige uke å katapultere seg til toppen av den britiske salgslisten for fysiske spill. Nå, en uke senere, ligger TT Games fortsatt på topp, og avverger FIFA 23 for andre uke på rad.

Den fullstendige oversikten viser Lego Star Wars på førsteplass, FIFA 23 på andreplass, Mario Kart 8 Deluxe på tredjeplass igjen, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom på fjerdeplass, Grand Theft Auto V på femteplass, Hogwarts Legacy på sjetteplass, Minecraft på sjuendeplass, Pikmin 4 på åttendeplass, Mortal Kombat 11 Ultimate på niendeplass og Gran Turismo 7 på tiendeplass.

Noen av de andre interessante bevegelsene inkluderer Red Dead Redemption 2 som hopper fra 36. til 16. plass, sannsynligvis på grunn av den nylige portannonseringen, og Atlas Fallen som debuterte, men bare klarte å klatre til 22. plass på listen.