Lego Star Wars: The Skywalker Saga byr på 300 spillbare figurer

Hvis du har planer om å kjøpe Lego Star Wars: The Skywalker Saga, håper jeg for din egen del at du ikke er av den ubesluttsomme typen. For hvis det er tilfellet kommer dette spillet til å bli et mareritt. For resten av oss har vi her noen meget gode nyheter, da utviklerne nylig avslørte overfor Official PlayStation Magazine at det vil være intet mindre enn 800 unike figurer i spillet, og at 300 av disse vil være spillbare. Og for å gjøre alt bedre - Babu Frik er en av dem.

TT Games har tidligere sagt at spillet vil ha det største utvalget av figurer i serien så langt, og nå har vi altså fått konkrete tall. Det ble også avslørt i den samme artikkelen at det vil være 23 måner og planeter å besøke med 28 unike lokasjoner. Har du en favoritt-lokasjon fra Star Wars-universet, er sjansen veldig stor for at du får besøke den i spillet.