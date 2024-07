Lego Star Wars: The Skywalker Saga er august sitt store PlayStation Plus-spill

HQ

Sony forbereder seg på å lansere Lego Horizon Adventures senere i år, så hvorfor ikke forberede deg på det klossete spillet med en annen stor franchise som ble gjort mer egnet for yngre spillere der ute ved å bli fortalt med de danske klossene?

PlayStation Blog har kunngjort PS Plus Essential-spillene for august, og trioen består av Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach og Ender Lilies: Quietus of the Knights. Tre veldig forskjellige spill som vil erstatte Borderlands 3, NHL 24 og Among Us den 6. august.