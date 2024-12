Lego Star Wars: The Skywalker Saga er gratis på Epic Games Store den neste uken

HQ

Julen har virkelig kommet tidlig for Lego, Star Wars, og PC-spillere som Epic Games Store har bestemt seg for å gjøre et av de beste (og bredeste) Lego-spillene helt gratis å legge til i samlingen din.

Det stemmer, du kan nå få tak i en kopi av Lego Star Wars: The Skywalker Saga uten å måtte bruke en krone, ved å logge inn på Epic Games Store i dag, og før det forlater som et gratis spill den 12. desember. Det ambisiøse prosjektet tar for seg stort sett hele Star Wars som omfatter Skywalker -æraen, og inkluderer over 300 spillbare figurer, over 100 kjøretøy og 23 planeter å utforske. Dette er selvsagt en ideell måte å underholde yngre mennesker på i romjulen, og alt uten å måtte åpne lommeboken i det hele tatt.

Hvis du fortsatt er usikker på hva du skal synes om Lego Star Wars: The Skywalker Saga, kan du lese vår anmeldelse av spillet her, der vi beskriver hvorfor vi likte tiden vår med det rundt lanseringen i 2022.