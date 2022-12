Lego Star Wars: The Skywalker Saga ser ut til å være på vei til Game Pass

Det ser ut til at TT Games og Microsoft har en hyggelig overraskelse i vente for oss.

Ingen er vel overrasket over at Lego Star Wars: The Skywalker Saga er populært. Nøyaktig hvor populært har vi fått tall på nå. Fem millioner spillere har besøkt...

TT Games' Lego-spill er kjente for å underholde de av oss som digger å samle på ting, men Lego Star Wars: The Skywalker Saga tok ting til nye høyder fra første stund med...

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ble sluppet for en måned siden, og ettersom det i dag er den fjerde mai (Star Wars-dagen!) vil TT Games og Microsoft markere dette. Og...

Lego Star Wars: The Skywalker Saga setter rekord for Lego-spill

den 21 april 2022 klokken 15:56 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Til tross for noen utsettelser var forventningene fortsatt store til Lego Star Wars: The Skywalker Saga da spillet endelig kom ut for litt over to uker siden, noe som har...