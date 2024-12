LEGO Star Wars Venator-klasse republikansk angrepskrysser

HQ

Hvis du er en LEGO eller Star Wars-entusiast, er sjansen stor for at du har ventet på LEGO Star Wars Venator-Class Republic Attack Cruiser (sett # 75367) siden ryktene begynte å surre om det. Venator er et av de ikoniske skipene fra The Clone Wars-æraen - gjenkjennelig for sin slanke design, enorme størrelse og nostalgien det vekker for de episke romkampene. LEGO har levert det som kan være et av de mest ambisiøse Star Wars-settene hittil, men lever det opp til hypen? La oss dykke inn i byggingen, detaljene og om dette settet fortjener sin plass i samlingen din.

Rett ut av porten skriker dette settet premium. Med sine 5374 deler er det ikke bare et LEGO sett - det er en forpliktelse. Boksen er massiv, tung og gjennomvåt i det Star Wars Ultimate Collector's Series (UCS) merkevarebygging. Kunstverket på esken er fantastisk, og viser Venator i full fart med livlige galaktiske farger som umiddelbart transporterer deg til Star Wars-universet.

Når du åpner esken, blir du møtt med nummererte poser - MANGE av dem - og to instruksjonshefter. Det er også et plakatklistremerke i UCS-stil og, for å toppe det hele, kirsebæret på kaken: de eksklusive minifigurene Admiral Yularen og Clone Captain Rex. Det er tydelig fra starten at LEGO ønsket å gjøre dette til en begivenhet, ikke bare et bygg.

Venator er ikke et tilfeldig helgeprosjekt. Dette er et maratonløp, ikke en sprint, beregnet for erfarne byggere. Det tok meg rundt 20+ timer over flere dager, men prosessen var like tilfredsstillende som det endelige resultatet. Instruksjonene er presise og tydelige, selv om jeg vil anbefale en viss forhåndssortering av det store antallet deler for å unngå at det blir overveldende.

Byggingen starter med en sterk innvendig ramme, noe som er avgjørende for et sett av denne størrelsen og vekten. Konstruksjonen her er overveldende - LEGO har brukt Technic-strukturer hele veien for å sikre stabilitet. Selv når du legger til paneler og detaljer senere, føles cruiseren solid nok til å tåle litt bevegelse (ikke at du kommer til å swooshe dette beistet rundt, la oss være ærlige).

Derfra handler alt om lagdeling. Skroget kommer sammen i seksjoner, med LEGOs designere viser sine ferdigheter ved å balansere strukturell integritet med intrikate detaljer. Symmetrien til Venators tvillingbroer er tilfredsstillende å konstruere, og de doble hangarbuktene er et høydepunkt, komplett med små starfighters.

La oss være ekte - LEGO har absolutt spikret utseendet til Venator. Med en lengde på over 43 tommer er den et skikkelig utstillingsobjekt som dominerer enhver hylle eller ethvert bord den står på. Proporsjonene er perfekte, og fargepaletten - for det meste lysegrå med innslag av Republic-rødt - er tro mot kildematerialet.

Detaljene er det som løfter dette settet. Overflaten er dekket av greebling - de små LEGO-bitene som etterligner de mekaniske teksturene på det virkelige skipet. Oppmerksomheten på detaljer er vanvittig; du kan nesten forestille deg klonetropper som klatrer rundt på dekk. Republikkens insignier på skroget er bygget med klosser (ikke klistremerker!), Noe som er en lettelse for alle som gruer seg til å påføre dekaler i UCS-stil.

Interiøret, selv om det er begrenset, inkluderer noen fantastiske detaljer. Hangarbuktene har republikkens våpenskip og starfighters i mikroskala, noe som gir en følelse av skala til modellen. Disse er subtile, men effektive, noe som gjør at skipet føles levende. Tvillingbroene er også vakkert konstruert, med små kommandosentre som Clone Wars-fans umiddelbart vil kjenne igjen.

Det er ikke ofte at UCS- sett fokuserer på minifigurer, men LEGO klokt inkludert to eksklusive her, og de er absolutte perler. Først opp er admiral Yularen, et nikk til hans rolle i The Clone Wars. Figuren er detaljert, med skarp utskrift på torsoen og et unikt ansiktstrykk som fanger hans strenge oppførsel.

Stjernen i showet er imidlertid Clone Captain Rex. Fans har klaget på en fase II Rex i årevis, og LEGO endelig levert. Utskriften er førsteklasses, med hans ikoniske blå markeringer og kampslitte rustning perfekt fanget. Han kommer til og med med avstandsmålertilbehøret, noe som er en fin touch. Den eneste ulempen? Det er bare to minifigurer. For et sett i denne skalaen ville noen flere kloner eller til og med en Jedi-figur ha vært prikken over i-en.

La oss ikke lure oss selv: dette settet handler om skjermen. Venator er et midtpunkt, ikke et leketøy. Den leveres med et stativ i UCS-stil som holder den sikkert på plass og vinkler den for maksimal visuell effekt. Utstillingsplaketten er en stilig detalj som gir den et museumsaktig utseende.

Når det er sagt, er det litt spillbarhet hvis du er tilbøyelig til å utforske det. Hangarene og skipene i mikroskala er morsomme å fikle med, og konstruksjonen er robust nok til å takle litt lett interaksjon. Likevel er dette først og fremst for samlere og voksne fans som vil ha en kjevefallende Star Wars-modell å vise frem.

La oss ta opp elefanten i rommet: prisen. Til $ 649.99 USD er Venator-Class Republic Attack Cruiser en heftig investering. Men er det verdt det? Hvis du er en hardcore Star Wars-fan eller en UCS-oppsamler, er svaret et rungende ja.

Her er hvorfor: Byggeopplevelsen er rik og givende, designet er eksepsjonelt, og den ferdige modellens størrelse og detaljrikdom gjør den til noe helt spesielt. I tillegg gir inkluderingen av to eksklusive minifigurer ekstra verdi for samlere. Sammenlignet med andre UCS-byggesett som Millennium Falcon eller AT-AT, holder Venator stand som et flaggskip.

For tilfeldige fans eller de som har et budsjett, kan prisen være en tøff pille å svelge. Men for de som vokste opp med The Clone Wars eller har en følelsesmessig tilknytning til skipet, føles dette settet som et kjærlighetsbrev fra LEGO til fansen.

Venator er rettet direkte mot voksne LEGO fans, spesielt de som vokste opp med The Clone Wars. Hvis du drømmer om å gjenskape kamper mellom republikken og separatistene, er dette den ultimate modellen for deg. Det er også perfekt for UCS--samlere som ønsker å utvide flåten sin med et skip fra klonekrigstiden.

Når det er sagt, er det ikke for alle. Prisen og kompleksiteten betyr at dette ikke er et impulskjøp eller et tilfeldig sett. Yngre byggere eller de uten et dedikert utstillingsområde vil kanskje beundre det på avstand.

LEGO Star Wars Venator-klasse Republic Attack Cruiser er en triumf. Det er en massiv, detaljert og tro gjengivelse av et av de mest elskede skipene fra The Clone Wars. Fra den oppslukende byggeprosessen til den fantastiske ferdige modellen, leverer dette settet på alle fronter. Ja, det er dyrt, men for fans av Star Wars og LEGO både, er det vanskelig å forestille seg et mer tilfredsstillende tillegg til samlingen din.

Enten du gjenopplever republikkens glansdager eller bare vil beundre et stykke ingeniørkunst, er Venator en uforglemmelig opplevelse. Bare sørg for at du har tid, plass og budsjett til denne galaktiske mastodonten. Måtte Kraften - og lommeboken din - være med deg.