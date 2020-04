Lego Super Mario kommer i august og har fått pris

Litt over tre uker har gått siden Lego og Nintendo bekreftet at de har inngått et samarbeid for å lage en rekke Lego-set basert på Super Mario-universet, noe som selvsagt gjorde mange meget spente og glade. Dessverre kunne de verken gi oss en lanseringsdato eller pris, men dette er fikset nå.

Du ser på Annonser

De to selskapene kan nemlig annonsere at det som kalles Lego Super Mario Adventures vil komme til butikkene den 1. august med Mario Starter Course-settet. Dette er det grunnleggende settet alle trenger for å kunne bruke alle de andre settene som kommer i fremtiden, i alle fall om du ønsker å bruke applikasjonen som lar deg samle mynter og slik siden den inneholder de syv interaktive blokkene som reagerer på ulike ting du gjør.

Når vi uansett snakker om kommende sett må det nevnes at to utvidelsesset også har blitt avduket; Piranha Plant Power Slide Expansion Set og Bowser's Castle Boss Battle Expansion Set. Disse vil inneholde en rekke nye deler som både lar deg være mer kreativ og prøve deg på flere utfordringer for flere mynter.

Om dette høres interessant ut kan du merke deg at disse tre settene vil bli tilgjengelige den 1. august og vil ha følgende veiledende priser:



Mario Starter Course for 59.99 euro og dollar



Piranha Plant Power Slide Expansion Set for 29.99 euro og dollar



Bowser's Castle Boss Battle Expansion Set for 99.99 euro og dollar



Det grunnleggende settet vil nok altså koste rundt fem eller seks hundre kroner, en pris vi spillinteresserte kjenner ganske godt fra nye spillanseringer. Dermed blir spørsmålet: Høres det ut som om dette blir verdt pengene for deg? Se bildene av settene selv under for å gjøre saken litt lettere.