Lego tar forskudd på julen ved å kunngjøre to nye festlige sett

Hvis du er på jakt etter et nydelig julepynt til å pryde huset ditt for å markere høytiden i desember, har Lego kanskje løsningen. Leketøysprodusenten har avslørt to nye festlige sett som hver vil bli lansert i begynnelsen av oktober, og hver av dem er laget for å være muntre og glade.

Den første er en Icons Holiday Express Train, som egentlig er et juletog. Det beveger seg ikke via batteristrøm eller lignende, men det kommer med to herlige minifigurer og til og med en isbjørn som kan bygges med bjelle-ringing. Dette settet vil selge for £ 109.99 / € 119.99 og spenner over 956 stykker.

Det andre settet regnes som Family Christmas Tree Decoration, og dette er et mye dyrere og mer intrikat sett som dreier seg om et fantastisk pyntet juletre og en samling minifigurer, inkludert julenissen selv. Dette settet spenner over hele 3 171 deler og vil selge for £ 269.99 / € 299.99.

Kommer du til å sikre deg et av settene for å markere den nært forestående høytiden?

