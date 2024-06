Lego The Legend of Zelda Great Deku Tree-settet blir avduket

HQ

Det har vært en rekke rykter den siste tiden om at Lego skal samarbeide med Nintendo om et The Legend of Zelda -sett. Disse ryktene har nå blitt bekreftet, ettersom en Great Deku Tree set har nå blitt avslørt.

Dette er et 2-i-1-sett som lar spillerne enten bygge en versjon av Great Deku Tree fra The Legend of Zelda: Ocarina of Time eller The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Uansett hvilken versjon du velger, vil settet bestå av 2500 brikker, inneholde en Master Sword pidestall (fra Breath of the Wild), Link's House (fra Ocarina of Time), og er bygget på stativer for å bedre presentere og vise det frem.

Det kommer også med fire minifigurer, som er voksne versjoner av Princess Zelda og Link fra Breath of the Wild og yngre versjoner av paret fra Ocarina of Time. Det vil også være byggbare figurer, inkludert Hestu the Korok med maracas, andre Koroks, Deku Babas, Navi the Fairy, Deku Sprout, og Skulltula.

Når vi snakker om dette settet, The Legend of Zelda produsent Eiji Aonuma har uttalt: "Jeg er virkelig begeistret over at The Legend of Zelda blir en del av LEGO klossenes verden, som har stimulert de kreative impulsene til så mange mennesker i alle aldre. Deku-treet var det første elementet fra The Legend of Zelda vi ønsket å representere ved hjelp av LEGO klosser."

Dette antyder at vi kan se frem til flere Lego The Legend of Zelda sett i fremtiden. Når det gjelder denne spesielt, vil den selges for £ 259.99 / € 299.99 og vil lanseres i sin helhet 1. september 2024.