LEGO Transformers Showdown

La oss snakke om klosser, roboter og vakker nostalgi. LEGOs Transformers-trio - # 10302 Optimus Prime, # 10338 Bumblebee og # 10358 Soundwave - er i utgangspunktet en mini-tidslinje over hvor langt crossoveren har kommet: fra "wow, de gjorde faktisk Optimus" til "LEGO ga bare en Decepticon en stemme." Jeg har bygget, fiklet med og vist frem alle tre, og her er en ærlig guide til hvilken av dem som hører hjemme i hyllen din (eller på skrivebordet ... eller på alteret for 80-tallets popkultur).

Optimus var beviset på konseptet. Tilbake i 2022, LEGO droppet et fullstendig konvertering, 1,508-delt Ikoner sett som forvandles uten delforming - ingen fjerning av en lem baggie for å snu til en lastebil. Det alene fikk hver AFOL til å gjøre et dobbeltopptak. Med en høyde på omtrent 35 cm (14") er han et statement-stykke med 19 leddpunkter, og han leveres med Matrix of Leadership gjemt bak brystdørene, Ion Blaster, Energon Axe, Energon-kube, en jetpack og en UCS-stil plakett. Det er førsteklasses, det er heftig, og det ser ut som Optimus på tre meters avstand - oppdrag utført. Prisen i dag ligger på $ 179.99 på LEGOs nettsted. Utgivelsen var 1. juni 2022; selv nå føles han som "ankeret" på linjen.

Byggingen er den søte Ikoner blanding av smart og solid. Overkroppen er tett, hodeskulpturen spikrer G1-silhuetten, og transformasjonen - selv om den er metodisk - føles jevn og repeterbar når du har gjort det to ganger. Han er også overraskende positurbar for en boksete helt, takket være de 19 artikulasjonspunktene. Skjermmessig leser Optimus rent i begge modusene; lastebilen er mursteinskarp med akkurat nok formgivning til å selge førerhuset med flat nese uten rare hull. Tilbehør er heller ikke fluff: øksen og sprengstoffet endrer stemningen umiddelbart, og å poppe Matrix slutter aldri å være kult. Hvis du bare kjøper én Autobot, er dette fortsatt kongen.

To år senere fulgte LEGO med Bumblebee, en mindre, billigere Ikoner bygge som fremdeles forvandles uten å bygge om. Den består av 950 deler, er ca. 25 cm høy i robotmodus og koster 89,99 dollar - i utgangspunktet halvparten av Prime, både i pris og deler. Den leveres med en ioneblaster, en jetpack, leddledd for riktig posering og statistikkplaketten for å matche Prime på skjermen. Avgjørende er at den konverteres rent og føles som den klassiske 80-tallets "lillebror" Bumblebee - munter, klumpete og gul som en skolebussmarkerer. Hvis Optimus er midtpunktet på peishyllen, er Bumblebee den sjarmerende hjelperen du plasserer ved siden av ham.

Det er to virkeligheter med Bee. For det første: robotmodusen synger absolutt - torso-proporsjonene, hodet, holdningen - det er G1-varme i mursteinform. For det andre: bilmodusen er ... fin. Dette er ikke en lisensiert Volkswagen Beetle; det er en generisk kompakt som antyder den Beetle-aktige formen uten å forplikte seg til den. Noen vinkler ser bra ut, mens andre føles litt høye og klumpete. Jeg synes fortsatt det er et røverkjøp for teknikken alene til under hundre dollar, men hvis du er en "skjerm i kjøretøymodus" -purist, må du styre forventningene. For tidsnerder og samlere, LEGO lanserte den til Insiders 1. juli 2024 og bredt 4. juli 2024, som også er da prisen på $ 89.99 ble satt.

Så ble LEGO krydret. Soundwave ankom i 2025 som den første Decepticon i Icons Transformers-linjen, og han er en flex: 1,505 stykker, $ 189.99, posable, fullstendig transformerende fra robot til kassettspiller uten fjerning av deler - og han snakker. Det er en lydstein knyttet til "Play" -knappen som utløser stemmelinjer og effekter i Soundwaves signaturrobotbaryton. Det er ikke den originale Frank Welker, men den treffer stemningen, og det er en smart tematisk vri for denne figuren. Han kommer også med Ravage og Laserbeak - hver av dem kan konverteres til kassettbånd som skyves inn i brystet, pluss rakettkapselen og "batterier" til laserblasteren. Det er fan-service, ingeniørkunst og nostalgi i en blå mursteinssandwich.

Utgivelsestidspunkt? LEGO åpnet den for innsidere 1. august, og for alle 4. august, noe som gjør den til den mest premium (og dyreste) oppføringen hittil. Stykketallet er i hovedsak Optimus-størrelse, men inkluderingen av kassetter og lydgimmicken rettferdiggjør oppladningen mer enn du forventer - spesielt hvis du vokste opp med en hylle full av G1-bånd. Soundwave er i underkant av 13 tommer og vekker oppsikt; han er like utstillingsvennlig som Optimus, med det ekstra partytrikset at han kan "snakke" når venner kommer på besøk og du vil irritere kjæledyrene dine.

Byggeopplevelser: hva som er gøy og hva som er vanskelig





Optimus er den mest "LEGO ikoniske" av trioen: mye SNOT, solide underenheter, tungt torsoarbeid. Transformasjonen er en serie logiske flips og rotasjoner som belønner nøye toleranser; du føler designteamets respekt for kildeleken. Det er også den du vil transformere mest fordi begge modusene ser like sterke ut.



Bumblebee er luftigere. Den er kortere, vennligere og har dopaminkicket av "wow, den konverterer virkelig" med langt færre trinn. Kompromisset viser seg i bilmodus-proporsjonene, men roboten er en slik publikumsfavoritt at jeg endte opp med å la ham posere med blaster og jetpack 99% av tiden. Anmeldelser ved lanseringen var mer eller mindre enige: robotmodus flott, alt-modus svakere - og jeg er enig.



Soundwave er der nyheten sparker inn. Kassettbrønnmekanismen er herlig, og å konvertere Ravage og Laserbeak til bånd som faktisk passer er topp LEGO trolldom. Lydklossens ledninger og hus er ryddige, og interaksjonen med "Play"-knappen er rett og slett morsom. Det er det mest samtalevekkende bygget av de tre.



Sett alle tre sammen, og du får et perfekt balansert 80-tallsdiorama: Optimus i midten, Bumblebee flankerende, Soundwave stirrende på motsatt side med Laserbeak sittende som en selvtilfreds papegøye. Plakettene forener utseendet, fargeblokkeringene skaper umiddelbar lesbarhet (rød/blå, gul, blå/grå), og skalaene føles bevisst sammenhengende. Hvis du har begrenset med plass, er Optimus + Soundwave en to-pakning i museumskvalitet; hvis du er budsjettvennlig, gir Optimus + Bumblebee deg heroisk energi med mer variasjon i silhuetten. Husk på dette: Soundwaves elektronikk krever en smule vedlikeholdshjerneplass (hallo, advarsel om knappeceller på produktsiden), men det er verdt det.

Verdisnakk (aka: hva bør du egentlig kjøpe?)





Med et budsjett på 100 dollar: Bumblebee er en no-brainer. Du får den fulle "no-rebuild transformation" -opplevelsen, solid posability, en flott hodeskulptur og en skjerm som parrer rent med Prime senere hvis du bestemmer deg for å oppgradere samlingen. Til $ 89.99 er det en av de bedre voksne transformatorer-stilbyggene for prisen.



Vil du ha det definitive Autobot midtpunktet? Optimus. Det er ikonet, konstruksjonen er stram, og ingenting sier "Jeg er en voksen med utmerket smak og tvilsom selvkontroll" som en 14-tommers rødblå robot som vokter arbeidsområdet ditt. Til $ 179,99 føles det fortsatt rettferdig med tanke på antall deler, tilbehør og dual-mode-skjerm.



Leter du etter noe nytt og leketøyaktig? Soundwave. Ja, det er den dyreste til $ 189.99, men kassettene + lydklossen er legitime funksjoner, ikke fluff. Hvis du vil ha ett sett som får ikke-LEGO-folk til å glise, er dette det - "trykk på play" -gaggen blir aldri gammel.



LEGOs designoppgave på denne linjen har vært ganske konsistent: fremkalle G1-lekene og tegneseriesilhuettene, levere ekte transformasjoner, og hold den solid og byggbar for voksne. Optimus er nærmest "uten notater" - det er Prime slik hjernen din husker ham. Bumblebees bilmodus er det største kompromisset (ingen VW-lisens, større proporsjoner), men figuren passer perfekt i robotmodus. Soundwave får det beste fra begge verdener fordi alt-modusen hans bokstavelig talt er et mursteinsaktig rektangel; LEGO ble født for boksaktig elektronikk. At kassettene faktisk kan lastes inn i brystet hans, er bare herlig nerdete.

En rask merknad om den delte overskriftsfunksjonen: alle tre settene forvandles uten å fjerne deler. Det er enormt viktig. Det holder lekesløyfen i live selv for voksne som "bare viser" voksne, og det betyr at du trygt kan endre modus når du støver av eller omorganiserer uten å åpne en glidelås for løse biter. Det er en grunn til at LEGO fremhever dette i hver liste - det er seriens DNA. Hvis du bygger en minisamling, er min brutalt ærlige anbefaling: start med Optimus, legg til Soundwave for Autobot / Decepticon face-off, og plukk opp Bumblebee når du vil ha en rask, tilfredsstillende helgebygging som ikke ødelegger lommeboken din. Uansett hvordan du stabler den, beviser denne trioen at LEGO ikke bare har lisensiert Transformers - de forstår det.