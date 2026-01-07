LEGO uttaler at det ikke vil forlate tradisjonell lek til tross for lanseringen av Smart Brick

HQ

Støvet har ikke engang lagt seg etter at LEGO avslørte det de selv ser på som det mest revolusjonerende produktet noensinne, før svært bekymrede LEGO-entusiaster uttrykte frykt for at selve grunnlaget for tradisjonell lek og montering er i livsfare, og til og med eksperter kom med negative uttalelser om teknologistøttet lek.

Smart Play-systemet inneholder en enkel 2x4-kloss som via en tagg kan få beskjed om hva den er, og som vil oppføre seg deretter med lys og lyd, og ha direkte interaksjon med Smart-aktiverte minifigurer og andre Smart-klosser.

I et kort intervju med IGN uttalte Federico Begher, Senior Vice President og ansvarlig for New Businesses Product Group, at Smart Brick-systemet ikke er en erstatning for det tradisjonelle LEGO :

"Det er ikke å si at det erstatter noe. Det er et ekstra lag som er kommet for å bli, og som vi tror på. Det vil være en del av vårt System-in-Play, slik klossen er, slik Minifiguren er."

LEGO har gjennom årene hatt forskjellige integrasjoner av strømbaserte tillegg, men dette trådløse systemet muliggjør faktisk integrasjon med minifigurer og fysiske klosser, samtidig som det ikke trenger apper, telefoner eller datamaskiner, og ifølge IGN var LEGO-representanter veldig insisterende på at det fysiske aspektet av spill ble opprettholdt, med det snart utgitte Star Wars-settet som bruker det til motorstøy basert på hastighet og retning, men som kan samhandle med minifigurer, eller samhandle med en annen smart kloss, som via en enkel plassering av en annen tag-kloss, har fått beskjed om at det er en TIE Fighter, og ikke en X-Wing.