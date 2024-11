Lego utvider Botanical-serien med fire nye sett

HQ

Selv om det er noe å si om Lego Botanicals -serien og hvordan det er et konsept som erstatter ekte, levende planteliv med kald, hard plast, er faktum at disse livlige settene også er ganske praktiske, ettersom du får en plantelignende dekorasjon som ikke krever vanning eller noen form for stell for at den skal trives. Det er utvilsomt noe av grunnen til at Botanicals -kolleksjonen fortsetter å gjøre suksess og vokse.

På denne fronten har Lego nå utvidet Botanicals-settet med fire nye elementer. Disse settene vil alle debutere tidlig i 2025, og hva de er; det første er en Pretty Pink Flower Bouquet laget for å vises i en vase, det andre er en mindre versjon av det etablerte Orchid -settet, det tredje er et lite Lucky Bamboo -alternativ, og det fjerde er en Flower Arrangement som kommer i en kalksteinlignende vase.

Disse settene kan forhåndsbestilles nå, og lanseres i sin helhet 1. januar. De vil variere i pris fra €29,99/$29,99/£24,99 helt opp til €109,99/$109,99/£94,99, og du kan se hvert enkelt sett på bildet nedenfor.

