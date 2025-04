Lego utvider Botanicals-serien med Red Maple Bonsai Tree og Tiger-kunstverk

HQ

Lego ønsker å utvide sin Botanicals rekkevidde ved å tilby fire nye sett for folk som liker å legge til noe blokkerende planteliv i hjemmet. De nye settene spenner teknisk sett over tre Botanicals elementer og et Art sett også, men de har alle en veldig tydelig blomsterestetikk.

Det store nye Botanicals settet er Japanese Red Maple Bonsai Tree, som er ganske mye hva det står på tinn. Det er en bonsai med røde blader som kommer i en mørkegrønn potte, som består av 474 deler og ser ut til å selges for €59,99/$59,99/£54,99 når det lanseres 1. juni.

De andre Botanicals -settene inkluderer Petite Sunny Bouquet med 373 deler, som består av noen trimmede blomstrende planter som vises i en gjennomsiktig vase. Dette settet vil selge for €29,99/$29,99/£24,99 når det lanseres 1. mai. Det tredje settet er Happy Plants, som er designet for et yngre publikum. Det er et sett med 217 deler som lanseres 1. juni for € 29,99/$ 29,99/£ 24,99, og som inneholder en baby dracaena og en baby pilea som kommer i nydelige og søte potter med ansikter og armer og ben.

I likhet med Art -settet er dette Fauna Collection - Tiger, og det er et 3D-kunstverk som består av 744 deler og vil selges for € 59,99/$ 64,99/£ 54,99 når det kommer 1. juni. Det har blomster som kan tilpasses og flyttes på, og kommer med et innebygd stativ eller en måte å montere det på veggen på.

Kommer du til å legge til noen av disse settene i samlingen din?

