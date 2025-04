Lego utvider sin Marvel-samling med Iron Man og Spider-Man minibuster

HQ

Samarbeidet mellom Lego og Marvel har allerede vært svært fruktbart, og vil utvides ytterligere i de kommende månedene. Det danske leketøyselskapet har avduket to nye sett som vil starte Mini Busts samling for Lego Marvel, med disse er mindre alternativer til de enorme bystene som allerede finnes for eksempel Black Panther.

De to figurene som innleder kolleksjonen er Iron Man (spesielt for Mk. 4 -rustningen) og Spider-Man (i Iron Spider -drakten). Bystene står rundt 6.5 "i høyden og det samme i bredden, og når vi snakker mer spesifikt om de to settene, har vi noen finere detaljer.

For Iron Man bysten vil dette være et 436-delt sett som kommer med to posable luftbremseklaffer, mikromissilkastere og noen få ekstra våpensystemer. Den leveres med et trykt navneskilt og en Iron Man minifigur, og er utformet etter rustningen som Robert Downey Jr.'s Tony Stark hadde på seg i Iron Man 2.

Settet Iron Spider består av 379 deler og leveres med to bevegelige mekaniske armer og en Spider-Man minifigur, og som du sikkert vet, er det utformet etter drakten som Tom Hollands Peter Parker hadde på seg for første gang i Avengers: Infinity War.

Iron Man -settet lanseres 1. juni for € 59.99 / $ 59.99 / £ 54.99, mens Spider-Man -settet kommer senere 1. august for samme prispunkt.