Lego utvider Transformers-serien med Bumblebee

Lego har bare dyppet tærne inn i verden av Transformers, med bare ett nåværende sett eksisterende og basert på Optimus Prime. Men dette samarbeidet vil utvides neste måned, ettersom en andre Autobot har blitt muret.

Bumblebee har fått Lego-behandlingen. Den berømte karakteren vil bli vekket til live i Lego-form i et sett med 950 deler, som er 25 cm høyt, 8 cm bredt og 11 cm dypt, og som er basert på 1980-tallsmodellen av Autobot. Dette betyr at du kan se frem til leddede ledd, en ionblaster, en jetpack og muligheten til å sømløst bytte mellom Autobot- og kjøretøymodus.

Settet debuterer 4. juli for alle fans (1. juli for Lego Insiders) og vil bli solgt for £ 79.99 / € 89.99.

