Lego vil at du skal gi klossene og settene dine videre

En av de beste måtene å oppmuntre til bærekraftig bruk av leker på, er rett og slett å gi lekene dine videre til neste generasjon barn. Selv om dette kanskje ikke alltid er det mest spennende premisset for barn som får en ball i en kopp i stedet for for eksempel en Xbox, gjelder det i høyeste grad for Legos verden. Det danske byggeklosseselskapet har forstått dette, og oppfordrer til og med aktivt folk til å gi klossene og settene sine videre til yngre mennesker.

I et nytt initiativ har Lego vist hvorfor dette gjelder og fungerer, til tross for at de første Lego-klossene ble laget på slutten av 50-tallet, ettersom klossene fortsatt bruker samme patent og design som for nesten 70 år siden. Så selv om materialet Lego er laget av har blitt og fortsetter å bli stadig mer bærekraftig, har ikke selve designet endret seg, og det er ingenting i veien for at en kloss fra 1958 kan kobles sammen med en kloss fra 2024.

Annette Stube, Chief Sustainability Officer i Lego, uttalte "Den varige verdien av LEGO klosser er uløselig knyttet til vår forpliktelse til bærekraft. Ved å designe klosser som varer i generasjoner, ønsker vi å inspirere til endeløs kreativitet og hindre at LEGO klosser blir til avfall. Og i tillegg til å oppfordre fans til å beholde klossene i lek, fortsetter vi å utforske flere måter å gjenbruke LEGO klosser på gjennom våre returinitiativer."

Har du noen Lego-klosser eller sett som har gått i arv fra foreldrene eller besteforeldrene dine?

