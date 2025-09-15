HQ

Selv om vi kanskje ser på co-op-sjangeren og ser Hazelight som den ubestridte mesteren, hvis du gir spillene som lar deg spille sammen med en kompis, partner, familiemedlem eller hvem som helst noe mer enn et blikk, vil du legge merke til noen strålende studioer som koker opp noen gode spill. Gå inn i Light Brick Studios med Lego Voyagers.

Etter et vakkert, men riktignok kort og lite, puslespill i Lego Builder's Journey, bestemte Light Brick Studios seg for å fokusere mye mer på reiseaspektet i det følgende puslespillet Lego Voyagers. Her ser vi et par små, søte legoklosser dra ut på et storslått eventyr etter at de ser et romskip krasje rett utenfor øya der de bor.

For å lage sitt eget romskip må paret reise over flere øyer, noen lange ørkenveier, ødelagte togskinner og mye mer. Light Brick Studios er ikke sjenerte for å vise frem den vakre grafikken de har skapt for Lego Voyagers, og du vil få øye på dem i hvert nye miljø og hvert puslespill. Lys- og vanneffektene er spesielt flotte, og hvert eneste element i den visuelle opplevelsen føles kjærlig håndlaget. Et perfekt bakteppe for eventyret ditt, spesielt når det kombineres med spillets stemningsfulle lydspor. Selv om det bare varer noen få timer, føles Lego Voyagers som et epos på grunn av de visuelle elementene, og man får følelsen av å være på en lang, men hyggelig reise.

Lego Voyagers er i bunn og grunn et puslespill, med noen innlagte plattformelementer. Spillet er i stor grad designet for familier og yngre spillere, og du bør ikke ha for mye problemer med å finne ut hva du skal gjøre. Kulissene er alltid minneverdige, men en god del av gåtene i midten av spillet går ut på å stable legobrikker så høyt eller så langt de rekker, slik at du kan hoppe opp på en vegg eller over et gap. Det er ikke en direkte kritikk, da jeg først la merke til dette etter å ha fullført eventyrene mine, men hvis du leter etter noen reell utfordring, vil du sannsynligvis ikke finne en her.

På den annen side føles ikke Lego Voyagers som et spill som er ment å gi deg en utfordring. Jeg er nesten sikker på at jeg "jukset" i noen av gåtene ved å bare bygge opp en bit lego og så prøve å tvinge meg over til neste seksjon med noen heldige hopp. Bruken av hopping kombinert med muligheten til å nå piggdekk takket være at man kan klikke seg ned i det med sirkelknappen (eller tilsvarende på den andre plattformen), gjorde at man kunne finne andre, mer direkte løsninger på problemene og droppe de tradisjonelle løsningene. Igjen er det reisen som har forrang i Lego Voyagers, og det er fint at Light Brick Studios ikke har forsøkt å forlenge spilletiden ved å få deg til å bruke minutter eller timer på å gruble over gåteløsninger.

Det er en følelse av ro, fred og generell glede i Lego Voyagers som er vanskelig å riste av seg, men hvis det var én ting som fikk meg ut av denne innlevelsen, var det den til tider finurlige kontrollen. Det er til tider litt frustrerende å klikke seg inn i legobitene og det piggdekkbelagte gulvet, da du ender opp med å plukke opp feil brikke eller plukke opp mange brikker når du bare ville ta én. Det er også hoppesegmenter der du må klikke deg inn i brikker eller falle og starte på nytt, noe som kan være litt frustrerende når legobiten din bare vil klikke seg tilbake i den opprinnelige piggen du hoppet fra. Ingenting viste seg å være alvorlig forringende for den generelle opplevelsen, men det er verdt å nevne at finurlige kontroller kan komme til deg.

Spillet er også veldig kort. Det tok meg og min Lego Voyager-kollega litt over 3 timer å fullføre det, noe som er litt mer enn hovedkampanjen i Lego Builder's Journey, men hvis du håper på endeløse timer med puslespillmoro, vil du i stedet finne en mer konsentrert, historiedrevet opplevelse her. Om lengden på et spill avskrekker deg eller ikke, er opp til deg, men personlig føles historien komplett i Lego Voyagers, og å strekke den ut ytterligere ville sannsynligvis bare ha tjent til å forringe de emosjonelle toppene, som virkelig slo hjem. Historien om to venner utvikler seg i løpet av spillet, i retninger jeg først ikke hadde forutsett, til tross for at de virker åpenbare når du ser tilbake. Det er en flott fortelling å leve seg inn i, fortalt med en dialog som kun består av pipene og buffene legofigurene dine lager når du trykker på firkantknappen.

Med grafikk som utfordrer produksjonen til mye større studioer, gåter som holder deg underholdt uten at du får lyst til å knuse kontrolleren din i småbiter, og en historie som gir en ekte følelse av eventyr, er Lego Voyagers en enkel anbefaling. Det er kanskje kort, men det er definitivt søtt og vil holde deg grundig underholdt i de timene det holder deg fanget.