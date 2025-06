Lego Voyagers er mye mer enn et gjennomsnittlig Lego-spill, og du kan spille det co-op

HQ

Lego Builder's Journey var en velkommen forandring i Lego-videospillserien: et vakkert og avslappende puslespill, med bare fotorealistiske legoklosser, i motsetning til de actioneventyrspillene vi har måttet forvente i årevis.

Nå lanserer skaperne, Light Brick Studio sammen med Annapurna Games, en ny tittel som ligner, men er annerledes, med fokus på co-op-spill. Lego Builder's Journey er et eventyr "om vennskap og lek", der to små klosser må samarbeide for å redde et forlatt romskip.

En poetisk, ikke-verbal fortelling, med vakre kreasjoner, delt skjerm og online co-op, og som i tilfellet med Split Fiction, kan to spillere med et vennepass nyte det online med bare ett eksemplar. Spillet lanseres på PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch og PC.