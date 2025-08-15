Lego Voyagers lanseres i midten av september

HQ

Hvis du har fulgt spent med på det neste prosjektet fra teamet bak Lego Builder's Journey, har vi noen gode nyheter å dele. Utgiveren Annapurna Interactive og utvikleren Light Brick Studio har avslørt at Lego Voyagers lanseres allerede om en måneds tid, nærmere bestemt 15. september.

Samarbeidseventyret kommer til PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch, og lanseres snart, noe som ble bekreftet i den siste traileren for spillet.

For alle som ikke er kjent med hva Lego Voyagers vil tilby, dreier dette prosjektet seg om to små legoklosser som jobber sammen for å krysse en blokkert verden og til slutt for å redde et forlatt romskip og bruke det som billett til å skyte ut i kosmos for et nytt stort eventyr. Det har et lokalt samarbeidssystem, der begge spillerne spiller på samme skjerm, som også fungerer via online-samarbeid, og det vil inneholde et Friend's Pass-system, noe som betyr at så lenge enten du eller partneren din eier spillet, kan dere begge spille det.

Nå som lanseringen nærmer seg, kan du ta en titt på den nevnte traileren nedenfor.