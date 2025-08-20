Lego Voyagers kan nesten kalles Brick Fiction

HQ

Hvis det er noe byggbart plast som har mitt hjerte, må jeg si at det er Warhammer, men når det kommer til Lego og videospill, er jeg alltid en fan. Nylig fikk jeg sjansen til å tilbringe slutten av en ettermiddag med å sjekke ut Lego Voyagers.

Det neste spillet fra Light Brick Studio, Lego Voyagers, er ikke så langt unna, og lanseres 15. september. Sammen med en annen journalist som hadde vært oppe til klokken 02.00 i hjemlandet Australia, tok jeg turen gjennom begynnelsen av Lego Voyagers.

I dette co-op-eventyret spiller en av dere en rød brikke, og den andre en blå brikke. Dere kan koble dere til hverandre, til gulvet og hoppe rundt for å løse gåter som lar dere forflytte dere til neste område i hvert spill. Tenk deg et lettere Split Fiction eller It Takes Two om du vil, et spill som føltes som den perfekte måten å avslutte en lang dag på. Det var en fornøyelse å slappe av med den vakre blandingen av realistisk grafikk og nylaget Lego-flora, selv om det var en bemerkelsesverdig kort en. Demoen vår varte bare i rundt 20 minutter, men vi kunne gått gjennom det samme innholdet igjen hvis vi ønsket det.

Jeg kaller Lego Voyagers Split Fiction-lite fordi du ikke trenger noen virkelig raske reaksjoner eller spilleferdigheter for å plukke det opp og spille det. Lego Voyagers er perfekt designet for at en spiller skal kunne ta med en ikke-spiller inn i sin egen verden, og den følelsen forsterkes ytterligere av spillets varme og innbydende grafikk, samt det enkle, men effektive plottet og den sjarmerende karakterdesignen. Vi starter med to små legobrikker som bor i søte legohus og ser på en rakett som skal skytes opp. Når rakettoppskytingen ikke går som planlagt, legger de ut på en reise på tvers av rakettens deler og Lego-verdenen for øvrig.

Det er en fantastisk eventyrånd i fortellingen, og som nevnt fungerer enkelheten virkelig i kjernen av alt Lego Voyagers tilbyr så langt. De fleste gåtene vi har støtt på, har handlet om å bygge broer eller finne det rette stedet å feste seg til. Du sitter aldri fast et sted lenge, og det føles derfor ikke som om den naturlige flyten i spillet blir brutt.

Det er vanskelig å gå i detalj på Lego Voyagers med så lite tid i spillet, men ut fra det jeg har sett så langt, ser det ut som et søtt eventyr å bruke en god del tid på når nettene sakte begynner å krype inn igjen og den fryktede høsten stikker sitt stygge hode frem. Måten figurene beveger seg rundt på er veldig morsom, musikken (inkludert din egen sang som du kan produsere mens du reiser) er et nydelig akkompagnement til eventyret ditt, og jeg er absolutt interessert i hvor disse to små klossene kan ta veien. Det er mye potensial i mekanikken vi ennå ikke har sett, men fra et lite puslespill som gikk ut på å riste Lego-frukt av et Lego-tre for å kombinere den med våre egne Lego-former og rulle opp en bakke, er det tydelig at Light Brick Studio har mange kreative ideer om hvordan disse to små brikkene kan gjøre en stor forskjell.

Lego VoyagersEtter den korte erfaringen jeg har hatt med den, har den en god grunnstamme. Alt ved det er designet for å bringe et smil om munnen og fungere som den søte spillutgivelsen fra en lang dag der du virkelig får lene deg tilbake og nyte noe. Enkelheten kan ende opp med å bli noe ensformig, men den korte tiden jeg har brukt så langt, ser det ut til at Lego Voyagers ikke vil bli en odyssé, men heller et kort, men forhåpentligvis minneverdig eventyr.