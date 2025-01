LEGO vurderer å lage et PlayStation 2-sett etter at en fan har sendt inn et design som får oppmerksomhet

HQ

En ny fan-innlevering LEGO sett inspirert av den klassiske PlayStation 2 blir seriøst vurdert for produksjon. Designet, som er delt av en bruker ved navn RippleDrive på nettstedet LEGO Ideas, viser den ikoniske PS2-konsollen, komplett med kontrollere, minnekort og interne komponenter. Dette ambisiøse bygget, som nesten er i målestokk, inneholder over 2000 deler og kan gjøre det mulig for fans å gjenskape en av spillverdenens mest elskede konsoller.

PlayStation 2, som ble lansert i 2000, ble den mest solgte spillkonsollen gjennom tidene, med over 160 millioner solgte enheter på verdensbasis. Dette nye LEGO settet vil være en hyllest til PS2s varige innflytelse, spesielt med tanke på suksessen til andre LEGO sett med videospilltema, som Sonic the Hedgehog og Super Mario 64. Selv om settet fortsatt trenger godkjenning fra Sony, kan det snart komme til hyllene hvis ideen får grønt lys. Ifølge RippleDrive er PS2 deres "favoritt videospillkonsoll gjennom tidene", noe som drev dem til å lage settet.

Fans venter spent på nyheter om den offisielle utgivelsen, i håp om at LEGO og Sony vil forsegle avtalen. Dette er ikke første gang LEGO sett med videospilltema har slått an, med vellykkede design for andre franchiser som Animal Crossing og Horizon Adventures.

Hva tror du - ville du elsket å bygge din egen PS2 av LEGO klosser?