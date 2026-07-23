Legos andre « Star Trek-sett gjenskaper broen på U.S.S. Enterprise

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Tiden er inne for det andre samarbeidet mellom Lego og Star Trek. Den danske leketøyprodusenten og sci-fi-universet har tidligere gått sammen om å tilby en samlermodell av den berømte U.S.S. Enterprise, men nå er det også avslørt et nytt sett som har et mer lekesett-preget tema.

Dette heter Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge og lanseres som en del av Icons-serien. Det består av 1 701 deler og koster 159,99 £/179,99 €, og gjengir det legendariske rommet med en rekke minifigurer som fyller rommet. Totalt er det åtte minifigurer med i settet: James T. Kirk, Spock, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Leonard «Bones» McCoy, Pavel Chekov, Christine Chapel og Montgomery «Scotty» Scott. La oss heller ikke glemme fire søte tribbler samt en rekke tilbehør som Starfleet-kommunikatorer og fasere.

Settet omfatter hovedsakelig broen på Enterprise, men det er også et tilknyttet transponderrom, slik at du kan få minifigurene dine fra punkt A til B så raskt og presist som mulig. Når det gjelder lanseringsdatoen for settet, kommer det 1. september for å markere 60-årsjubileet for Star Trek.

Skal du kjøpe et av disse settene, kanskje for å bygge det mens du ser på den nye sesongen av Star Trek: Strange New Worlds?

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