Legos blindeskriftklosser kommer nå på dansk, svensk, finsk og norsk

Da Lego presenterte den geniale ideen Braille Bricks, som gjør det mulig for synshemmede å ta del i moroa, var den tilgjengelige ideen opprinnelig bare for et begrenset antall språk, inkludert engelsk og fransk. Dette ble imidlertid utvidet til å omfatte spansk, tysk og italiensk, og nå er enda flere språkalternativer tilgjengelige.

Det danske leketøysfirmaet har avslørt at seks nye språk støttes av Braille Bricks, og disse er dansk, svensk, finsk, norsk, nederlandsk og portugisisk.

Som det ser ut nå, kommer Braille Bricks i et basissett som inneholder 287 klosser, som deretter kan utvides med ekstra påfyllingspakker. For å se lokale priser for Braille Bricks nå som de er enda mer tilgjengelige, gå over her.

