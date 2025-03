Legos Jurassic World T-Rex fossilsett er over en meter langt

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om lekkasjen som hevdet at en Lego Jurassic World Tyrannosaurus rex full fossilsett ville debutere snart. På den tiden, mens det var veldig klart at produktet var legitimt på grunn av emballasjelekkasjen, manglet vi faste detaljer om det. Det har siden endret seg.

Lego har avslørt den offisielle tittelen Jurassic World Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus rex. Det er en full modell av den berømte dinosaurens skjelett, og det er også en veldig stor modell på det. Den er 33 cm høy og 105 cm lang (altså over en meter!), og den består av hele 3145 deler.

Vi blir fortalt at den har "leddede ledd, inkludert et bevegelig hode, åpningsbar kjeve og bevegelige armer og hale, noe som gir mulighet for dynamiske og tilpassbare skjermer. Settet inneholder også et utstillingsstativ, en informasjonsplakett og skjulte franchise-påskeegg, for eksempel en "ravfarget" del, som tilfører autentisitet og nostalgi."

Med minifigurer av Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) og Dr. Alan Grant (Sam Neill) fra den originale Jurassic Park, og ikke modeller av Jurassic World: Rebirths Scarlett Johanssons Zora Bennett og Jonathan Baileys Dr. Henry Loomis, lurer du kanskje på hvor mye av en bule dette settet vil sette på bankkontoen din. Den gode nyheten er at selv om det ikke er billig, er det absolutt ikke det dyreste Lego-settet heller. Det vil selge for £ 219.99 / € 249,99, med planer om å debutere 15. mars rundt om i verden, og 12. mars for Lego Insiders.

