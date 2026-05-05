Legos Sega Mega Drive debuterer i juni og vil være et rimelig sett

HQ

Etter det nylige ryktet har Lego nå bekreftet at de har jobbet med Sega for å murere Mega Drive (eller Genesis, hvis du bor i USA). Dette settet, den siste av sine versjoner av ikoniske og retrokonsoller, vil være et av de rimeligere Lego-settene til dags dato, ettersom du vil kunne få tak i et for så lite som £ 34.99 / € 39.99 når det lanseres 1. juni.

Mega Drive-settet består av 479 deler og inneholder hovedsystemet, to kontrollere, en Sonic the Hedgehog-kassett, samt klistremerker som kan byttes ut for å gjenspeile enten en Mega Drive- eller en Genesis-versjon av systemet, avhengig av dine personlige preferanser. Settet er 16 cm bredt, 12 cm dypt og 4 cm høyt, noe som gjør det til et av de mer kompakte settene som Lego tilbyr.

Forhåndsbestillinger for settet er nå tilgjengelig, og som vi nevnte for et øyeblikk siden, er den faktiske utgivelsesdatoen for settet 1. juni, noe som betyr at det er ganske nært.

Dette er en annonse: