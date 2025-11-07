Legos Star Trek U.S.S. Enterprise-sett vil koste £ 350

Lego har avslørt en skikkelig titt på det kommende settet som brickfies Star Treks U.S.S. Enterprise. Kommer som en del av premium Icons -serien, vil dette være en kostbar og detaljert samlerbygning som bruker 3,600 stykker for å lage en modell som er over 10.5 "høy, 23.5" lang og 18.5 "bred.

Jepp, dette kommer til å ta opp litt seriøs plass i hjemmet ditt, og på samme måte vil et sett av denne størrelsen ikke komme billig, da Lego ber £ 349.99 / € 399.99 for en enhet. Riktignok får du mange ekstra godbiter med på kjøpet, ettersom settet har et avtakbart kommandofat, et sekundært skrog, warp-gondoler med røde og blå detaljer, et skyttellager som kan åpnes med to miniferger, og ni minifigurer, inkludert Captain Jean-Luc Picard, Commander William Riker, Worf, Data, Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan, og Wesley Crusher. Det har til og med en vinklet skjerm med The Next Generation merkevarebygging.

Settet vil være tilgjengelig for alle 28. november, og hvis du får tak i en enhet mellom 28. november og 1. desember, får du også et Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod -sett også.

