LEGO-spillene er de bestselgende tredjepartsspillene på Nintendo Switch

De som har kjøpt seg en Nintendo Switch har sannsynligvis gjort det mest av alt for å spille Nintendos egne spill.

Men siden konsollen er så populær er det mange tredjepartsutgivere og utviklere som gir ut spillene sine på konsollen også, og mange av disse, som Bethesda og CD Projekt RED, har hatt stor suksess med dette. Men hvilken tredjepart har hatt mest suksess på Nintendos hybridkonsoll? Nå vet vi at det faktisk er LEGO-spillene.

Dette har NPD-gruppens Mat Piscatella avslørt via Twitter med en flott graf, som du kan se nedenfor. Ikke bare det, LEGO-spillene er den niende største spillserien noensinne målt på omsetning.

"Some LEGO game US fun facts, from The NPD Group:

- LEGO is the 9th biggest VG franchise in history ($ sales)

- The top 3 best-selling games: LEGO Star Wars: The Complete Saga, LEGO Batman and LEGO Star Wars II

- LEGO is the best-selling 3rd party franchise on Nintendo platforms"

Sjekk ut bildet nedenfor.