Leicester City rykket ned til League One ti år etter å ha vunnet Premier League

Leicester City har rykket ned til den tredje beste engelske fotballigaen, League One, ti år etter den bemerkelsesverdige Premier League-tittelen. Leicester rykket ned fra Premier League i fjor, og dermed ble det to nedrykk på rad: 2-2-kampen mot Hull i Championship gjorde at de havnet nederst på tabellen, på nest siste plass med 42 poeng (men den siste plassen innehas av Sheffield, som ble trukket 12 poeng etter å ha brutt EFLs økonomiske regelverk.

Det blir første gang Leicester City spiller i League One siden 2008. The Foxes overrasket alle i 2015/16-sesongen ved å vinne Premier League ti poeng foran Arsenal, med 81 poeng, kun tre tapte kamper, og kvalifiserte seg til Champions League. Leicester klarte ikke å matche den suksessen, men hadde en god periode (kvartfinale mot Atlético de Madrid i Champions League 2016/17, semifinale i Conference League i 2021/22), samt seier i FA-cupen i 2021.

Leicester rykket ned igjen til Championship i 2023/24, men vant andredivisjonstittelen den sesongen og vendte tilbake til Premier League. De rykket ned igjen, og ting ble bare verre, ettersom Leicester har ansatt fire managere på mindre enn ett år. Det er lite sannsynlig at den nåværende, Gary Rowett, vil fortsette.