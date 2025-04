Leicester City slår en skammelig rekord i engelsk fotball

HQ

I går snakket vi om det trolig dårligste laget i Premier Leagues historie: Southampton, den klubben som rykket ned tidligst (allerede bekreftet at de rykker ned til Championship med syv kamper igjen, etter kun 2 seire, 4 uavgjort og 25 tap). Men 24 timer senere ble en annen uønsket vanærende rekord slått av Leicester City: det første laget i Premier Leagues historie som har tapt åtte hjemmekamper uten å score ett eneste mål.

Ruud Van Nistelrooy ble ansatt som trener midtveis i sesongen etter Julen Lopetegui, og til tross for at han vant sin aller første kamp, var det ingen redning for laget, som så godt som ligger på nedrykksplass med 17 poeng, etter 4 seire, 5 uavgjorte og 22 nederlag. Det siste tapet var 0-3 mot Newcastle (som også førte til at Manchester City falt til sjetteplass og gikk glipp av en Champions League-plass), og det kommer etter en rekke på åtte hjemmetap uten å score, alltid med to eller flere mål.

Nok en stor skuffelse for et lag som for ni år siden vant Premier League-tittelen, noe som er utenkelig i dag, med tanke på at de er i ferd med å rykke ned igjen. Trener Ruud Van Nistelrooy sa til Sky Sports at det mest bekymringsfulle var at han har prøvd "forskjellige ting, forskjellige strukturer, forskjellige spillere i forskjellige posisjoner, og resultatene er ikke der".