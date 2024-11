Leicester-veteranene kommenterer Steve Coopers overraskende sparking

HQ

Leicester Citys berg- og dalbane fortsetter: Etter å ha vunnet Premier League i 2016 og vunnet FA-cupen i 2021, rykket de ned til EFL Championship, Englands andredivisjon, i 2023. Enzo Maresca ledet dem til seier i 2024 og sikret opprykk, men italieneren signerte for Chelsea, så de utnevnte Steve Cooper.

Cooper holdt imidlertid bare ut i 15 kamper, og ble sparket etter bare fem måneder, med Leicester farlig nær bunnen av tabellen (16. av 20 i Premier League). Den siste kampen ble tapt 1-2 mot Chelsea.

Steve Coopers sparking har blitt møtt med overraskelse, ettersom den walisiske treneren viste seg frem. Mange Leicester-fans tok det imidlertid ikke så godt å få Cooper om bord, ettersom han tidligere var manager for Nottingham Forest, Leicesters rivaler i East Midlands.

For å gjøre vondt verre, ble noen av Leicester-spillerne i timene etter Chelsea-tapet sett på fest, og de holdt til og med et skilt med teksten "Enzo, jeg savner deg".

Steve Walsh, tidligere Leicester-kaptein, sier til Sky Sports at han "synes synd på ham". "Han er en fantastisk trener, en flott fyr", og sier at han ikke synes Cooper gjorde mye galt, og mener de fleste kampene har blitt tapt "med ett og annet mål", men han legger til at "alt handler om resultater".

"Eierne har hatt rett hver gang de har fått inn en ny manager. Så forhåpentligvis kan vi ansette den rette mannen."

Emile Heskey sier til Leicestershire Live at "jeg tror jeg er enig" i klubbens avgjørelse, og at han ikke tror Ruud van Nistelrooy, et av navnene som er nevnt som en mulig erstatter, vil være den rette for Foxes.