Verdensnyheter
Leilighetsblokker skaper kunstig regn for å bekjempe hetebølgen
Kinas uvanlige «takregn»-kjølesystem sprøyter ut fin vanndamp for å bekjempe rekordhøy sommervarme.
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Byen Yunchen i Shanxi-provinsen har et system som, for å si det mildt, er unikt for å bekjempe den intense varmen som for tiden rammer store deler av Kina. Faktisk har flere boligblokker i byen blitt utstyrt med systemer som spruter vanntåke fra takene, noe som ikke bare kjøler ned bygningene, men også luften i området rundt.
Lokalbefolkningen kaller dette fenomenet «takregn» av den enkle grunn at det ser ut som om det faktisk regner fra takene, selv om himmelen er helt klar og blå. Ifølge rapporter kjøler systemet ned området med mellom fem og åtte grader når det er i bruk.