Lekkasje antyder at Steam Machine kommer i fire forskjellige modeller

Det ser ut til at Valve forbereder seg på å lansere fire versjoner av Steam Machine. Ifølge Tweak Town antyder kode i den siste Steam-oppdateringen at fire forskjellige modeller kommer.

Disse fire Steam Machine-modellene har ikke navn ennå, men de kan inkludere 512 GB og 2 TB lagringsvarianter, noe som kan bety en Steam Machine-pakke med og uten Steam Controller. Valve har bekreftet at de har til hensikt å lansere minst to varianter.

Valve har et nytt reservasjonssystem på plass, og det ligner på Steam Controlleren sitt, som ble utsolgt på få minutter. Reservasjonssystemet er allerede aktivt på Steam, og forhåpentligvis får vi en offisiell kunngjøring i mai. Prisene er fortsatt et mysterium.

Steam Machine er fortsatt ment å komme ut en gang i løpet av 2026.