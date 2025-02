Lekkasje av et anspent møte mellom Ligue 1-presidentene om TV-rettigheter sjokkerer Frankrike: "Du skremmer alle!"

HQ

Onsdag kveld, da de fleste fotballfans i Frankrike gjorde seg klare til å se Paris Saint-Germain knuse Brest eller Kylian Mbappé score hat-trick i Champions Leaguesendte 20.00-nyhetene på France 2 en stor nyhet: lekkasjen av et møte mellom klubbpresidentene i Ligue 1 om fordelingen av TV-rettigheter, en hodepine som fortsatt hjemsøker fransk fotball.

Møtet på videokonferanse fant sted 14. juli 2024, og klubbpresidentene ble enige om å gi Ligue 1-rettighetene til DAZN: åtte kamper per kampdag, bortsett fra én som skulle være eksklusiv for beIN Sports, den Qatari-eide kanalen. Møtet viste flere spenningsmomenter mellom klubbpresidentene, spesielt mellom Nasser Al-Khelaïfi, PSGs president, som til og med kalte John Textor, Lyons president, for "en cowboy som kommer fra ingensteds", etter at Textor hadde sagt at Nasser "tyranniserer alle".

L'Equippe publiserte en fullstendig utskrift av intervjuet (via RMC Sport). Noen smigrer qatarerne, som Vincent Labrune, president i Ligue de Football Professionnel (LFP), som sier at "takk til beIN Sports og Nasser Al-Khelaïfi" etter at qatarerne tilbyr seg å fullføre DAZN-avtalen. Joseph Oughourlian, Lens-presidenten, sier imidlertid at "Du må forstå et konsept som tydeligvis unnslipper deg hos beIN, eller hos PSG, eller begge deler, som kalles interessekonflikt. Du skremmer alle!"

Det blir et nytt møte 3. mars for å løse TV-rettighetsproblemet

Møtet varer i en time før en avstemning godkjenner en deling av rettighetene mellom DAZN og beIN Sports. Noen av medlemmene på møtet sa at de vurderte å ta rettslige skritt for lekkasjen av det konfidensielle møtet, mens kilder nær PSG sa til RMC Sport at dette er et tegn på at noen prøver å skade Nasser, som i forrige uke ble dømt for medvirkning til maktmisbruk.

Flere måneder etter at avtalen ble signert om å dele rettighetene mellom de to kringkasterne, har DAZN blitt beskyldt for ikke å betale klubbene det de har lovet. LFP godkjente i forrige uke bruk av reservefond for å betale klubbene, selv uten å vente på avgjørelsen fra Paris Economic Activities Tribunal. I mellomtiden sier DAZN at de "har blitt lurt av ligaen på produktet de kjøpte", og som rapportert av RMC Sport, krever de kompensasjon. Saken vil bli løst i retten, mens klubbpresidentene, LFP, DAZN og til og med sportsministeren skal møtes 3. mars for å prøve å finne en løsning på konflikten.