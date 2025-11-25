Lekkasje avslører at Pac-Man blir med Sonic Racing: Crossworlds i januar

HQ

Sonic Racing: Crossworlds har allerede en ganske imponerende rekke gjesteførere fra Sega selv, som Joker, Hatsune Miku, og Ichiban Kasuga, og rett rundt hjørnet kommer AiAi (fra Super Monkey Ball) og drømmedemonen Nights.

I tillegg til disse har vi figurer fra eksterne selskaper, der vi allerede kan spille med Alex, Steve og Creeper fra Minecraft, samt SvampeBob Firkant og Patrick Star. Vi vet også at Ninja Turtles er på vei, og det samme gjelder Mega Man og Pac-Man.

Tidligere har Sega bare sagt at sistnevnte vil komme tidlig i 2026, men nå har flere brukere lagt merke til at det plutselig har dukket opp et bilde i spillet som viser en gigantisk statue av Pac-Man, komplett med en Pac-Man i en gokart som kjører forbi og vinker til kameraet. Det er åpenbart at dette er relatert til Pac-Man DLC, noe som bekreftes ytterligere av det faktum at det står at det vil komme i januar.

Det ser imidlertid ut til å være en menneskelig feil som fikk bildet til å dukke opp, ettersom det står øverst på bildet at det er hentet fra "course_name_1502." Det ble sannsynligvis lagt ut litt for tidlig og vil sannsynligvis forsvinne snart. Likevel tyder alt på at vi vil kunne spille med Bandai Namcos klassiske maskot allerede i januar.