Lekkasje: En Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda er bekreftet, sammen med en Pro Controller

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For hver dag som går, våkner vi Nintendo-fans opp og lurer på det samme: vil det være i dag vi får se mer av «The Legend of Zelda»-remaken som selskapet kunngjorde i den siste Nintendo Direct-sendingen? Sommersesongen nærmer seg slutten, og før «det store tomrommet» i utgivelsene setter inn – slik at vi ikke blir sugd inn i tyngdekraften til Grand Theft Auto VI i november – er september og oktober fylt til randen med store titler. Faktisk for mange.

Men hvis det er ett spill som er kunngjort for i år, og som ikke har noe å frykte ved å bli utgitt omtrent samtidig (eller til og med samtidig) med GTA VI, så er det Ocarina of Time. Det har gått rykter om at denne tittelen også vil bli ledsaget av den første temaversjonen av konsollen, noe som ikke hadde blitt bekreftet på noen måte... før nå.

Centro Leaks-kontoen har tatt til X for å avsløre, for første gang, de første bildene av emballasjen til Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda- konsollen, samt den temabaserte Pro-kontrolleren. Designet er, ikke overraskende, inspirert av seriens mest gjenkjennelige ikoner, som helten Link og Triforce, og har fargene svart og gull (noe som følger i designfotsporene til temaversjonene av Nintendo 3DS og Nintendo Switch).

Emballasjen har også den spesielle logoen som er laget for å feire seriens 40-årsjubileum i 2026, med en liten 8-bit-versjon av Link som svinger sverdet sitt, akkurat som figuren fra det første «Zelda»-eventyret på NES.

Siden dette er en lekkasje, må selvfølgelig denne informasjonen – og faktisk selve eksistensen av den – behandles med ekstrem forsiktighet. Alt tyder imidlertid på at *Ocarina of Time*-remaken faktisk vil bli ledsaget av en konsoll og en kontroller designet spesielt for spillet, og tidsrammen i november virker konsistent med en lansering av dette kaliberet.

Har du tenkt å skaffe deg denne Zelda-inspirerte konsollen og kontrolleren?