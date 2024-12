Lekkasje: Lenovo utvikler neste iterasjon av Legion Go

HQ

Selv om det når det gjelder maskinvare i 2025 er Nintendo Switch 2 og Nvidias neste generasjon grafikkort som tar mesteparten av oppmerksomheten til spillere, fortsetter selskaper å utvikle det fremvoksende markedet for bærbare spill-PC-er. Et selskap som har en betydelig markedsandel, er Lenovo, takket være Lenovo Legion Go-serien, med to nåværende modeller. Men neste år vil vi se neste trinn i denne linjen.

The Verge har publisert det første lekkede bildet av Lenovo Legion Go S, en uanmeldt enhet som vil ha en OLED-skjerm og opprettholde det avtakbare JoyCon-formatet som Nintendos nåværende konsoller. Kildelekkasjen gir en interessant detalj til: En dedikert knapp for å kjøre Steam direkte, noe som vil gjøre Lenovo Legion Go S til den første tredjeparts maskinvaren som samarbeider med SteamOS, som foreløpig bare er til stede på Steam Deck.

Det er et stort sprang og en strategi som (hvis lekkasjen blir bekreftet) kan forme markedet for dette segmentet av bærbare spill-PC-er i fremtiden. De nåværende MSI The Claw- og ASUS ROG Ally-modellene gjør det mulig å spille Steam, men kjører det fra Windows 11-operativsystemet, noe som ikke har vist seg å være et ideelt alternativ, da det har en tendens til å gi kompatibilitets- og ytelsesfeil.

Vi må vente på at Lenovo gir et offisielt svar på denne kommende maskinvaren, men med CES 2025 i Las Vegas bare noen få uker unna, er det mulig at selskapet vil avduke den der.